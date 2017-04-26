Güncelleme - Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 7 öğretmen tutuklandı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Zonguldak, Isparta, Osmaniye, Niğde, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.





Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.



Operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü kadın 5 kişi tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.