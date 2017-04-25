Güncelleme - Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 7 öğretmenden 5'i tutuklandı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Isparta, Osmaniye, Niğde, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü kadın 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.



Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü kadın 5 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.