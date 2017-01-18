Güncelleme - Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince Emin Alipaşa Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.





Güvenlik güçlerinin "Teslim olun" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Bu kapsamda Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda iki bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"18 Ocak 2017 saat 00.30 sıralarında Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ikamete görevlilerimiz tarafından operasyon düzenlenmiştir. Operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada iki bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışma sonucu olay yerinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde ve ikamette Glock marka silah, silaha ait şarjör, patlamamış el bombası, 2 patlamış el bombası pimi, 49 adet 9 milimetre çapında fişek, laptop, flaş bellek, parçalanmış tablet ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."



Açıklamada, PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.