Güncelleme - Uşak'ta Cinsel Taciz İddiasıAdli Süreç

Uşak'ta bir ortaokulun müdür yardımcısı, kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre kent merkezindeki bir ortaokulda eğitim gören 5 kız öğrenci, müdür yardımcısı Şaban Ünlü'nün (59) kendilerine elle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla okul yönetimine şikayette bulundu.



Uşak Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde öğrencilerle, rehber öğretmenler ve psikologlar nezaretinde görüşme yapıldı.



Soruşturma sonrası açığa alınan Ünlü (59), suç duyurusunda bulunulması sonrası Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "küçük yaşta çocuğa cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.