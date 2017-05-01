Güncelleme - Tokat Merkezli Tarihi Eser Operasyonu

Tokat merkezli 8 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda mahkemeye sevk edilen 7 kişiye adli kontrol şartı uygulandı.



Alınan bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik 7 ay süren fiziki ve teknik takibinin ardından cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla Tokat merkezli Şırnak, İstanbul, Amasya, Ankara, Kırıkkale, Bursa ve Kocaeli'de re düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 7'si savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.



Zanlılar, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.



Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.



Jandarma ekiplerinin 8 ilde düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden aralarında 2 emekli albay ile halen görevde bulunan bir binbaşı, 2 astsubay başçavuş ve bir memurun da olduğu 16 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 474 altın, gümüş ve bronz sikke ile tarihi değeri bulunan heykelcik, vazo, bronz tabak ele geçirilmişti.