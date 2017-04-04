Güncelleme - Tekirdağ'daki Cinayet

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kayınpeder ve gelinini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katından silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen polis, Hüseyin Gerçik (50) ile gelini Yaşariye Gerçik'i (26) av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gerçik ile gelininin hayatını kaybettiği tespit edildi.



Kayınpeder ile gelininin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen Birol Akay'ı (27) Üsküdar'da saklandığı evde gözaltına aldı.



Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne getirilen zanlı Akay, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.