Güncelleme - Tartıştığı Annesini Boğduğu İddiası

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tartıştığı annesini boğduğu öne sürülerek gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Nevin S. (55) ile oğlu Aykut S. (24) arasında Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokağı'ndaki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aykut S'nin, tartışmanın büyümesi üzerine eline geçirdiği örtüyle annesini boğduğu ileri sürüldü.



Daha sonra dışarı çıkan ve "Annemi öldürdüm." diye bağıran Aykut S, evin yakınında devriye gezen polisler tarafından gözaltına alındı.



Eve giren polis ekipleri, oğluyla yaşadığı evde anne Nevin S'nin cesedini buldu. Kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polis merkezine götürülen Aykut S'nin madde bağımlısı olduğu, "uyuşturucu kullanmak" ve "adam yaralamak" suçlarından sabıkası bulunduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.



Zanlının, polise verdiği ifadede, annesini, kız arkadaşıyla beraberliğine onay vermediği için öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.