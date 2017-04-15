Güncelleme - Suriye'de Tahliye Edilenlere Saldırı

Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların, kontrol noktalarında bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü aştı.



Halep Sivil Savunma Müdürü Ammar el-Selemo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saat 16.00 sularında, 'Raşidin bölgesinde tahliye noktasında patlama oldu' anonsu geçildi. Sivil savunma ekipleri olay yerine intikal ettiğinde, 100'den fazla cesedi kaldırdı. Ölenlerin çoğu Fua ve Kefreyalı kadın ve çocuklardan oluşuyor." dedi.



Sivil savunma ekiplerinin 40 yaralı tespit edebildiğini belirten Selemo, "Saldırı sonrasında büyük yangınlar çıktı. Otobüsler yandı. Sivil savunma ekipleri yangınları söndürmeye çalıştı. Hala orada bir ekip çalışmalara devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Selemo, birçok cesedin tamamen yanması nedeniyle kimliklerini tespit edemediklerini söyledi.



Rejim ve muhalifler arasında varılan anlaşma gereği, Şam'da rejim kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani'den toplam 2 bin 350 kişi, İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan 5 bin kişi, Halep'teki kontrol noktalarına ulaşmıştı.



Patlama, rejim bölgesinden çıkan konvoyun Raşidin semtinde, muhaliflerin kontrol noktasında bekleyişi sırasında meydana gelmişti.



Aynı şekilde, muhaliflerin bölgesinden çıkan konvoy da rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasında bekletiliyordu.



Konvoyların karşılıklı bekletilişi, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısından kaynaklanmıştı.



Raşidin'deki muhalifler, Fua ve Kefreya'dan gelen konvoyda anlaşmada belirlenen 600 silahlı unsur yerine, bin 300 civarı unsurun çıktığını görmeleri üzerine konvoyu bekletme kararı almışlardı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.