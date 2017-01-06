Güncelleme-Şırnak'taki Terör Operasyonu

Genelkurmay Başkanlığınca, Şırnak'ta Gabar Dağı olarak bilinen Küpeli kırsalında 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından Şırnak ili Küpeli dağı kırsalında düzenlenen iç güvenlik harekatı sırasında akşam saatlerinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.



Yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.



Çıkan çatışmada, bir terörist ölü olarak ele geçirilirken, çatışma esnasında yaralanan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin durumu konusunda hava durumunun imkan vermemesi nedeniyle henüz bir tespit yapılamadı.



Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda tespit edilen dokuz mağarada ise çeşitli miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler arasında Doçka uçaksavar silahı, Bixi makineli tüfek, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, güneş paneli, ve çok miktarda buzdolabı, jeneratör gibi yaşam ve gıda malzemesi bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından iç güvenlik harekatı kapsamındaki operasyonlara son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir."