Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar A.T, F.Y, C.Ö. ve A.Ş, çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güncelleme - Sinop Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Sinop merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.