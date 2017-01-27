Güncelleme - Şanlıurfa'da Terör Örgütü Propagandası İddiası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.



Ekiplerin 14 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, Y.G, M.E, C.E, M.D, C.İ, R.M, N.E, M.L.B, İ.H.E, S.İ. ve F.G. gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 tabanca, birer av tüfeği, dürbün ve kamera, 19 cep telefonu, beşer tablet ve hafıza kartı, 9 flaş bellek, 21 örgütsel dokümanla terör örgütünü simgeleyen renklerdeki bez parçaları ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.