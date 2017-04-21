Güncelleme - Şanlıurfa'da Patlama

Suruç ilçesinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi, olayda saldırgan ölü ele geçirildi.



Alınan ilk bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan ölü olarak ele geçirildi.



Vatandaşlardan can kaybının yaşanmadığı saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.



Vali Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının herhangi bir zaiyat olmadan atlatıldığını söyledi.



Saldırganın etkisiz olarak ele getirildiğini bildiren Tuna, "Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Çok yönlü olarak başlattığımız operasyon, terör örgütü işbirlikçilerine yönelik sürüyor." dedi.



Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da saldırının gerçekleştirildiği noktaya gelerek, operasyonu yönetti.