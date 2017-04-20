Güncelleme - Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Nuri Arıkan'ın kullandığı 10 FA 641 plakalı kamyonet, Bozova-Halfeti karayolu İncirlik Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada kamyonette bulunan Selim ile Reşat Arıkan, Emine Akın ve İslim Örküp olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonette bulunanların Bozova'nın Örgülü Mahallesi'nden Dutluk Mahallesi'ne çeyiz almaya gittiği öğrenildi.