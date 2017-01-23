Güncelleme - Samsun Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan eski 7 emniyet mensubundan 6'sı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcıları D.D. G.K. H.D. O.Ö. ve S.E. ile polis memuru E.M. emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 6 zanlı tutuklandı.



Hatay'da gözaltına alınan eski komiser yardımcısı M.D.K'nin de Samsun'a getirileceği öğrenildi.



Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Samsun'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 eski emniyet mensubunu örgütün emniyet yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Şüpheliler daha önce yapılan operasyonda da gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.