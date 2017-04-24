Güncelleme - Samsun Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin Samsun Şubesinin 18 yöneticisinden 3'ü tutuklandı.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan A.T, H.Ö.K, A.Y, N.A, H.K, M.B, M.Y, M.U, B.K, Ali Akgül, T.A, Bekir Tuncer, Kerem Uçan, A.K, B.Ş, H.Ş, N.B. ve Y.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ali Akgül, Bekir Tuncer ve Kerem Uçan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Nisan'da Samsun merkez ve Bafra ilçesi ile Trabzon'da belirlenen adreslere 80 polisin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin Samsun Şubesinin eski yöneticileri olan, aralarında esnaf ve meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.