Güncelleme - Samsun'daki "Kar Maskeli" Gasp İddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir marketin kasasındaki paraları "kar maskeli" gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, 31 Aralık'ta Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir markete giren kar maskeli 2 zanlının, çalışanları etkisiz hale getirip kasadaki bir miktar parayı alarak kaçmasının ardından çalışma başlattı.



Şüphelilerin olay yeri ve kaçtıkları yöndeki 85 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, olayı S.Y. (25) ve E.P'nin (21) yaptığını tespit etti.



Gözaltına alınan şüphelilerden E.P'nin 18 Ocak'ta O.A'nın silahla yaralandığı olayın da şüphelisi olduğu öne sürüldü.





Zanlıların evlerinde yapılan aramada bir tabanca, üç fişek, bir av tüfeği ele geçirildi.





Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.