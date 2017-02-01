Güncelleme - Samsun'daki Fetö/pdy Soruşturması

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ocak'ta gözaltına alınan, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, idari personel ve işçilerden oluşan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Yrd. Doç. G.K, araştırma görevlileri M.Y. ve E.G, idari personel M.G. ve M.D. ile işçi C.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.