Güncelleme - Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.K'nin (57) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.





Ekiplerce İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yakalanan Ü.K'nin üzerinde yapılan aramada 4 sentetik hapla evinde 75 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Ü.K'nin oğlu U.K'nin (37) İstanbul'dan uyuşturucu getireceğini tespit eden ekipler, zanlının kullandığı aracı Samsun girişinde durdurdu. Ekipler, U.K'nin eşi F.K'nin fermuar kısmı dikişli çantasında bin 491 sentetik hap buldu.





Şüpheliler, Ü.K, U.K, F.K. ile uyuşturucu ile bağlantısı olduğu öne sürülen Ü.K'nin diğer oğlu N.A. gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ü.K, U.K. ve F.K. tutuklandı, N.A. ise serbest bırakıldı.