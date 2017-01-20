Güncelleme - Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da bir otomobilin tampon kısmına gizlenmiş halde 5 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içinde İrfan Y. (29) ve Ukrayna uyruklu Yana S'nin (32) bulunduğu otomobili Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada, aracın arka tampon kısmına zulalanmış poşet içinde 5 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İrfan Y. ile Yana S. gözaltına alındı.



Zanlıların ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Ergün G. (37) de İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Ergün G'nin evinde yapılan aramada da bir ruhsatsız tabancayla bir pompalı tüfek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.