Güncelleme - Samsun'da Silahla Yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde, babası tarafından silahla vurulduğu iddia edilen oğul yaralandı.



İddiaya göre, Rasathane Mahallesi Kare Sokağı'ndaki evlerinin önünde İsmet N. (75) ile oğlu Ömer N. (45) tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet N, evden aldığı ruhsatsız tabancayla ateş ettiği oğlunu kasık ve kalçasından yaraladı.



Ömer N, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmet N. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba İsmet N, adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.