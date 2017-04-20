Güncelleme - Samsun'da Deaş Operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Nisan'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda Irak uyruklu A.A.A.A. (34) ile A.H.H.H. (29) gözaltına alındı. İkametgahlarda arama yapan ekipler, dijital veriler ve bir miktar paraya el koydu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverildi.