Güncelleme - Samsun'da Cami İnşaatında Çökme: 3 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atakent mevkisinde yapımı süren Kevser Camisi'nin inşaatında çökme meydana geldi.





İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan Erol Zaman (62), Necmi Keskin (44) ve Ahmet Boz (62) olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan Hüseyin ve Uğur Akyol ile Hasan Temiz, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Vali İbrahim Şahin, AA muhabirine, caminin kubbe bölümü yapıldığı sırada oluşan çökme sonucu işçilerin enkaz altında kaldığını söyledi.



İşçilerden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Şahin, ağır yaralanan 3 işçinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldığını kaydetti.



Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da olay yerinde incelemelerde bulundu.