Güncelleme - Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 eski emniyet mensubu tutuklandı.



Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında komiserlerin de bulunduğu 15 eski polisten 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Bu arada, başka bir FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, daha önce meslekten ihraç edilen 17 polis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Adana'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.