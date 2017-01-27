Güncelleme - Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 14 sağlık çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında doktor, ebe, hemşire ve memurun da bulunduğu 14 kişi adliyeye getirildi.



Zanlılardan memur T.B, savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, diğerleri nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan doktor Ç.Ö, H.İ.U, M.T. ve S.G. tutuklandı.



Ebe A.E. ve K.T, doktor B.S, K.Ö, L.S.Ö, M.T.K. ve N.T, hemşire E.U. ile D.G, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya, Bilecik ve Aksaray'da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 14 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince 3 ilde dün düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanmıştı.