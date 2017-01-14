Güncelleme - Sakarya'daki Silahlı Kavga: 3 Ölü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü.



Değirmendere Mahallesi'nde R.Y, henüz belirlenemeyen nedenle amcası H.Y. ve kuzenleri M.Y. ve N.Y. (38) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y, yanındaki av tüfeğiyle amcası ve kuzenlerine ateş etti. Ağır yaralanan amca H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.





Sağlık ekiplerince Toyotosa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan N.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ağır yaralı M.Y. de müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına alındı.