Güncelleme - Sakarya'da Belediye Başkanına Tehdit İddiası

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Belediye Başkanı Cevat Keser'i SMS yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Telefonuna gelen SMS mesajlarıyla tehdit edildiğini öne süren Keser, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.



Bunun üzerine harekete geçen Pamukova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tehdit mesajları attığı iddia edilen Burhan S, Fehmi K. ve C.S'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Burhan S. ve Fehmi K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, C.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.