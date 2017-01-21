Pakistan'daki Bombalı Saldırı: 20 Kişi Öldü

Pakistan'ın Afganistan sınırında Aşiretler Bölgesi'ndeki bir pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.



Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Paraçinar'da sebze-meyve pazarında bir çuvalın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'ın üzerinde kişinin yaralandığını açıkladı.



Gafur, yaralılardan birçoğunun durumlarının ağır olduğunu, bölgedeki hastanede ekipman ve doktor sıkıntısı nedeniyle bazı hastaların askeri helikopterlerle Peşaver'e taşındığını bildirdi.



Askeri helikopterlerin destek verdiği ordu birliklerinin de saldırı sonrası yürütülen çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildiği belirtildi.



Pakistan İçişleri Bakanlığı istatistiklerine göre, 2014 yılı haziran ayından bu yana çoğunluğu Kuzey Veziristan ve Kiber bölgesinde çıkan çatışmalarda ve düzenlenen operasyonlarda, terörist olduğundan şüphelenilen 4 bin 500 kişi öldü, 500'ü aşkın asker hayatını kaybetti.