Güncelleme - Otomobille Yola Çıkan Çiftten Haber Alınamıyor

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal mahalleden ilçe merkezine gitmek için dün otomobille yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan çiftin aracı, derede bulundu.



Alınan bilgiye göre, İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan Nefise (42) ve eşi Ali Abdullah Akın (59) dün öğle saatlerinde 10 K 6602 plakalı araçlarıyla ilçe merkezine gitmek için yola çıktı.



Çiftin geç saatlere kadar evlerine dönmemesi üzerine yakınları ve mahalleli çevrede arama çalışması başlattı.





Mahalle Muhtarı Şevket Kaya'nın durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine Büyükşehir ve Manyas belediyeleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.





Yoğun kar yağışı altında güçlükle sürdürülen arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.





Çalışmalarını Kocaçay'ın kolu Mürvetler (Ketenlik) Deresi civarında yoğunlaştıran ekipler, çifte ait aracı, söz konusu dere üzerindeki köprüye yaklaşık bir kilometre mesafede ağaca takılı halde buldu.



Buna rağmen kötü hava koşulları nedeniyle araca ulaşamayan AFAD ekibinin, yarın iş makinelerinin yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkartacağı öğrenildi.