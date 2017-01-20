Güncelleme- Osmaniye'de Ambulans Otomobille Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ambulansın otomobille çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kadirli'den aldığı hastayı kent merkezindeki bir hastaneye bırakıp dönüşe geçen sağlık ekibinin bulunduğu Buğra Bozdağan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, Osmaniye-Kadirli otoyolu Cevdetiye beldesi Kanal Köprü yakınlarında Dursun Kaya'nın kullandığı 01 TB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.



Kazada otomobil sürücüsü Dursun Kaya ve yanında bulunan eşi Bahar Kaya, çocukları İrem ve Kaan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralanan ambulans sürücüsü Bozdoğan ve yanında bulunan acil tıp teknisyeni Candan Şekerci, Kadirli ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.