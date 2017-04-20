Güncelleme - Niğde'de Belediye Başkanına Silahlı Saldırı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda Belediye Başkanı Erdal Sarı ile 14 yaşındaki çocuk yaralandı.



İlçe meydanında yürüyen Sarı'ya yanına yaklaşan kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Sarı koluna, o sırada çevrede bulunan 14 yaşındaki Celil Acer de başına isabet eden mermiyle yaralandı.





Yaralılar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





Acer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Bayram Ü'nün yakalanması için çalışma başlatıldı, zanlının başka bir suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi.



Vali Peynircioğlu, hastanedeki yaralıları ziyaret etti



Vali Ertan Peynircioğlu, hastanede tedavileri süren Belediye Başkanı Sarı ve Acer'i ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.



Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Peynircioğlu, öğle saatlerinde Altunhisar Belediye Başkanı Sarı'ya silahlı saldırıda bulunulduğunu söyledi.



Başkan Sarı'nın kolundan yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Peynircioğlu, "Şu an tedavi altında. Bu olayda ayrıca 14 yaşındaki bir çocuğumuz da yaralandı. Ameliyatta şu anda, doktorlarımız tedavisiyle ilgileniyor. İkisine de Allah'tan şifa diliyorum. Fail belli. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Olayın sebebi hakkında şu an bir bilgimiz yok. İnşallah en kısa zamanda aydınlığa kavuşacak." diye konuştu.



Olayın görgü tanıklarından Sağlık Mahallesi Muhtarı Adil Kirazcı da şunları kaydetti:



"Bizim arkamızdan geldi, 'Başkan, seni vuracağım.' dedi. Silahı çıkardı. Allah'tan silah önce tutukluk yaptı. Ondan sonra ateş etti. Başkan Sarı, kolundan yaralandı. Silahı çıkartıp doğrulttuğunda ben başkanın yanındaydım. Husumet olup olmadığını bilmiyorum. Hemen çocuk da yakınımızdaydı. Bizim çıktığımızda çocuk yerde yatıyordu."