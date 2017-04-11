Güncelleme -Nevşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Nevşehir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.





Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi Bahattin C, işçi Abdullah Ö. ve üniversite öğrencisi Mehmet H. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Nevşehir, Elazığ, Sakarya, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa'da 5 Nisan'da çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i de dün tutuklanmıştı.