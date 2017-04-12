Güncelleme - Mersin'deki Terör Operasyonu

Mersin'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 2'si tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kentte terör örgütlerine yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda terör örgütleri TKP/ML, DHKP-C ve MLKP üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Zanlılar adliyeye getirilişleri sırasında slogan attı.



Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 8'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polis Merkezi Amirliğinde görevli polislerin içinde olduğu araca 3 Nisan'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis yaralanmış, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.