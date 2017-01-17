Güncelleme - Mersin'deki İş Adamlarına Yönelik Fetö Operasyonu

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 iş adamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iş adamlarından Mustafa G, Murat H, Fayik Ç, Erhan G, Bünyamin D, İsak İ, İbrahim O, Emrah B, Abdullah B, Mustafa D, İbrahim B, Faik B, Demet D, Ali T, Osman Y, Ali M. ve Ali K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkan 17 şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.





Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ocak'ta başlatılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen firari 11 şüphelinin ise arandığı bildirilmişti.