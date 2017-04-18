Güncelleme - Mersin'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kuyumcu, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Güneş Mahallesi 5856 Sokak'ta kuyumculuk yapan Nasır Çetinkaya, ismi belirtilmeyen bir kişi tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.



Ağır yaralanan Çetinkaya, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Ekipler, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.



Şüphelinin alacak verecek meselesi nedeniyle cinayeti işlediği iddia edildi.