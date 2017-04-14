Güncelleme - Mersin'de Fetö/pdy Operasyonu

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 17'si tutuklandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Aralarında örgütün "il ablası" olduğu iddia edilen A.A. ile HDP'li A.İ'nin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 26'sı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden "il ablası" olduğu öne sürülen A.A'nın da aralarında olduğu 17 şüpheli cezaevine gönderildi, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.



HDP'li A.İ'nin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.