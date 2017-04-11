Güncelleme - Manisa'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Ahmet A. idaresindeki 45 TR 892 plakalı otomobil, İzmir-Ankara karayolu Ergenekon Kavşağı'nda ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Görkem Çakır'a (13) çarptı.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çakır'ın cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Şehitler Camisi'nde kılındı.



Cenazeye Çakır'ın ailesi ve okuldan arkadaşları katıldı.



Olayın ardından kaçan sürücü Ahmet A, polis tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.