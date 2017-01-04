Güncelleme - Kütahya'da Ev Yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve çevredeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Eskigediz beldesinin Kurtuluş Mahallesi'nde Özcan Akagündüz'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Hüseyin Özen ve Zekeriya Doğan'a ait evler ile boş iki binaya sıçradı. Öce Gediz ve Eskigediz itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamayınca, Kütahya, Uşak ile Simav, Hisarcık, Emet ilçeleri ve Orman Bölge Müdürlüğünden takviye istendi.



Yangın, diğer ekiplerin de gelmesiyle yaklaşık 4 saatlik uğraş sonucu kontrol altına alındı. Yangının büyümemesi için yanan binalar iş makineleriyle yıkıldı. Söndürülen yangında evleri kül olanlar ile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, 5 ev kullanılamaz hale geldi.



Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki katlı ahşap bir evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktığını belirterek, "İlk olarak beldemizdeki itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangının büyük olması nedeniyle çevre il ve ilçelerden takviye ekipler talep ettik. Yangında beş vatandaşımızın evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında mağdur olan vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını gidereceğiz. Çok şükür yangında can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.