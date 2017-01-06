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Güncelleme - Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi

Güncelleme - Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Güncelleme - Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Cihanbeyli, Hastane, Konya, Kaza
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