Güncelleme - Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de Kartepe Hipodrumu'na düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerince Kartepe Hipodromu'na baskın düzenlendi.



Operasyonda, dedektör köpeklerle atların bulunduğu bölümlerde ve seyislerin kaldığı odalarda arama yapıldı.



Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyon, dronlarla havadan da takip edildi.