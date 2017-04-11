Güncelleme - Kocaeli'de Tır Devrildi, Tem Otoyolu Kapandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 prefabrik ev yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kapanan TEM otoyolunun Ankara yönü kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



TEM otoyolundan Ankara yönüne giden Hasan Kurt idaresindeki 60 EH 871 dorse pkalalı tır, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde şarampole devrildi.



Devrilme sonucu tırın üzerindeki 2 prefabrik evden biri yola düştü. Arkadan gelen Ali Satılmış'ın kullandığı 03 SM 848 plakalı kamyonet, yola düşen prefabrik eve çarptı.



Kazada, tır sürücüsü Kurt ile yanında bulunan akrabası Serkan Samur yaralandı.



Kurt'un tedavisi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Samur, ambulansla Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Ankara yönüne giden sürücüler, trafik ekipleri tarafından Kandıra gişelerinden D-605 Karayoluna yönlendirildi.



Devrilen tırın ve prefabrik evin yoldan kaldırılması çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.