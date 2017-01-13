Güncelleme - Kocaeli'de Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 15 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir metal fabrikasının kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.



İlk belirlemelere göre Ali Koca (34) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 15 işçi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen Koca'nın evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu, çocuklarından birinin ise 7 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi.



Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Dilovası ilçesindeki hurda işleyen bir fabrikada yaşanan patlamada bir işçinin öldüğünü, 15 işçinin yaralandığını belirterek, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.



Arslan, bazı yaralıların hastanedeki ilk müdahalesinin ardından taburcu edildiğini belirtti.