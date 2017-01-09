Güncelleme - Kocaeli'de Eylem Hazırlığındaki Pkk/kck Üyelerinin Yakalanması

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem amacıyla elde edilen keşif bilgisi ile fotoğrafları terör örgütü PKK/KCK'ya verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan L.A, M.D, F.A. ve C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan L.A, F.A. ve C.A. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Aralık 2016'da, zanlıların, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında aldıkları talimat doğrultusunda, ağustos ayında Emniyet Müdürlüğünün çevresinde keşif ve fotoğraflama çalışması yaptığı belirlenmişti.



Kuzey Irak bölgesiyle bağlantılı oldukları belirlenen zanlılar, Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.