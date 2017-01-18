Güncelleme - Kırşehir'deki Fetö/pdy Soruşturması

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında yönetici, doktor, ebe ve hemşirelerin de bulunduğu 40 zanlıdan 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılar Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz ve hemşire F.A, güvenlik önlemleri eşliğinde içeri alındı.



Zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Alpaslan Kuş ve Necati Yılmaz, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken hemşire F.A, tutuklandı.



Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki kurumlara yönelik 10 Ocak'ta başlatılan operasyonda, Kuş ve Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden 37'si daha önce adliyeye sevk edilmiş, 26'sı tutuklanmış, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.