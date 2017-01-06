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Güncelleme - Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 polis memurundan 1'i tutuklandı.

Güncelleme - Kırıkkale'de Fetö/pdy Operasyonu

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 polis memurundan 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda 5 polis gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.


Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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