Güncelleme - Kaza Yaptıktan 5 Saat Sonra Fark Edildiler

Konya'nın Ereğli ilçesinde hamile eşiyle kaza yaptıktan sonra 5 saat sonra fark edilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.



Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, Ereğli-Konya karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile 5 aylık hamile eşi Tuğba Aşkın (20) ağır yaralandı. Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis çağrıldı.



Genç çift, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Şahin Aşkın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Konya'ya sevk edilen sürücünün eşi Tuğba Aşkın'ın tedavisi sürüyor.