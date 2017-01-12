Güncelleme - Kayseri'deki Terör Saldırısı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik terör saldırısına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi ile olayla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.



Terör saldırısıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi de adliyeye sevk edildi.



Polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.





Dosya üzerinde işlem yapan savcı, 22 zanlıyı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Zanlılardan Sedat D, Ali B, saldırıyı gerçekleştiren teröristin annesi H.Y. ve askerleri taşıyan otobüsün sahibi olduğu öğrenilen Mehmet E. savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı.



Olayla ilgili soruşturmada halk otobüsü şoförü H.E, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O, saldırgana hazırladığı krokiler ve patlayıcı yerleştirilen aracı teslim ettiği gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç, bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenerek Adana'da yakalanan E.Ş, Ü.K. ve E.U. ile saldırının hedefi 1. Komando Tugay Komutanlığında PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabilecekleri değerlendirilen 4 askerin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.



Zanlılardan 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.