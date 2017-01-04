Güncelleme - Kayseri'deki Terör Saldırısı

Kayseri'de geçen ay 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, biri kadın 4 kişi, Adana'da gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaptığı çalışmada, saldırıda kullanılan araca bombanın, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yüklendiğini tespit etti.



Bu kapsamda şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışmalar yürüten ekipler, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde operasyon düzenledi.



Operasyonda kimlikleri belirlenen Elzem Ş, Ümit K, Kenan Ç. ve Ekrem U. gözaltına alındı.



Şüphelilerin, bomba yerleştirdikleri aracı İmamoğlu ilçesinde buluştukları teröriste teslim ettiği, Adana-Kayseri ile saldırıya uğrayan otobüsün kent içi güzergahında keşif ve kroki çalışması yaptığı öne sürüldü.



Saldırıyı düzenleyen teröristin de Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalından geldiği öğrenildi.



Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Kayseri'ye gönderildi.



Kayseri'de 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında 14 asker şehit düşmüştü.