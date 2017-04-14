Güncelleme- Kafası Otomobilin Camına Sıkışarak Öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin camına kafası sıkışan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.



Kıralan Mahallesi'nde 5 yaşındaki Emre Akdaş, çarşamba günü babasının aldığı yeni otomobile bindi. Anahtarı üzerinde olan otomobilin kapı camından başını dışarı çıkaran Emre'nin, kapıdaki düğmeye basması sonucu cam yukarı hareket etti ve başı sıkıştı.



Kardeşinin çığlığı üzerine baba Mesut Akdaş, oğlunu baygın halde Çivril Devlet Hastanesine götürdü.



Minik Emre, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Emre'nin cenazesi otopsinin ardından dün Kıralan Mahalle Mezarlığına defnedildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.