Güncelleme İzmit Körfezi'nde Lpg Tankerinde Yangın
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
LPG tankerine yolcu taşıyan filikada çıkan yangında 3 kişinin yaralandığını belirten Can, şu bilgileri verdi:
"Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisi alındı. Yanan tekne söndürüldü, karaya çekildi. LPG tankerinde herhangi bir tehlike yok. Şu anda İzmit Körfezi tedbir olarak trafiğe kapatıldı, kısa sürede açılacak."