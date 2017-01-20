Güncelleme - İzmir Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Suriyeli ses sanatçısı ile Filistinli modacının da bulunduğu 19 zanlıdan 14'ü tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir, İstanbul, Adana, Mersin ve Mardin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındakilerin sayısı 23'e yükseldi.



Zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla salıverildi.



19 zanlı, adliyeye sevk edildi



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan 11'i Suriye, 7'si Türkiye, biri Filistin vatandaşı 19 şüpheli, İzmir Adliyesine sevk edildi.



Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.



Zanlılardan 14'ü, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklandı.



Tutuklananlar arasında şebekenin elebaşılığını yaptıkları iddia edilen Suriyeli Muhammed A. ve Türk vatandaşı Mehmet T'nin de olduğu öğrenildi.



Ekiplerin operasyonda ele geçirdiği 2 kurusıkı tabanca, göçmenlerin para hesaplarının tutulduğu Arapça şifrelerin yazılı olduğu ajanda, 187 bin 300 liralık 4 senet, 25 bin liralık çek ve şüphelilere ait cep telefonları, adli emanete gönderildi.



Ses sanatçısı ve modacı da var



Tutuklananlar arasındaki Adnan A'nın Suriye'de ses sanatçısı olduğu, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle geldiği İzmir'de de bir süre düğünlerde sahne aldığı, Filistinli Helmi M.H.A'nın da ülkesinde gazetecilik okuduğu, modayla ilgilendiği, İzmir'in Alsancak semtinde bir modacının yanında çalıştığı aktarıldı.



Suriyeli organizatörlerin, daha önce sığınmacı olarak Avrupa ülkelerine deniz yoluyla gitmeye çalıştıkları, 3-4 kez yakalanınca kaybettikleri paraları telafi etmek ve kolay yoldan para kazanmak için işleyişini öğrendikleri şebekeye dahil oldukları yönünde ifade verdikleri öğrenildi.



Şebekedeki Suriyelilerin göçmenlerle irtibata geçtiği ve para işlerini yürüttüğü, Türk vatandaşlarının ise daha çok Çeşme ve Dikili ilçelerinden göçmenlerin çıkarılması, transferi ve kıyıdan botlara bindirilmesi aşamalarında kullanıldığı belirtildi.



İtalya'ya göçmen kaçırmak için hazırlık yapıyorlardı



Ülkelerindeki iç karışıklık başta olmak üzere çeşitli sorunlar nedeniyle daha iyi yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin yaklaşık 3 aydır istihbarat ve emniyet birimlerinin takibinde olduğu bildirildi.



Polisin takibi sırasında 14 ara yakalama yapıldığı, bu operasyonlarda çoğunluğu Suriyeli 491 göçmenin yakalandığı, gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'unun daha önce tutuklandığı aktarıldı.



Muhammed A. ve Mehmet T'nin elebaşılığını yaptığı zanlıların, büyük bir gemiyle Çeşme Limanı'ndan kişi başına 4 bin dolara anlaştıkları yaklaşık 400 göçmeni İtalya'ya götürmek üzere hazırlık yaptıkları tespit edildi.



Kaçıracak göçmen bulamayınca indirim yapmışlar



Göçmenlerle irtibata geçmek için herhangi bir büro veya iş yeri kullanmayan zanlıların, sığınmacıların arasında dolaşarak irtibat sağladıkları belirlendi. Yakalanan göçmenler, ifadelerinde Geri Kabul Anlaşması sonrası sıkıntı yaşayan organizatörlerin önceden bin-bin 500 dolar arasında anlaşma yaptıkları göçmenleri, 400-500 dolar karşılığında Yunanistan'a geçirmeyi vadettiklerini belirtti.



Şebekenin, güven esasına göre anlaştığı göçmenleri "kasa" tabir edilen kişiye yönlendirdiği, sınırı illegal yollardan geçmek isteyen göçmenlerin ödeme yaptığı ve emanet para bırakabildiği bu kişiden aldığı şifre sayesinde Avrupa ülkelerinden yüzde 2 komisyon karşılığında parasını geri alabildiği aktarıldı.



Şebekenin, Gaziantep başta olmak üzere Adana, Mersin ve Mardin'den itibaren ağlarına düşürdükleri göçmenleri İstanbul'a, daha sonra da İzmir'e yönlendirdiği, Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalıştığı, bu yolla yaklaşık 4 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları belirlendi.



İzmir merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında Suriyelilerin de olduğu 16 şüpheli yakalanmıştı.